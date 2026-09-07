La documentación de SUCAMEC a la que accedió el dominical Punto Final autoriza a EMAPE a brindar servicios de seguridad privada bajo la modalidad de vigilancia privada armada en Lima y Callao. La autorización ha generado cuestionamientos debido a su alcance territorial y al procedimiento seguido para obtenerla.

Hasta el 23 de junio de 2031 estará vigente la autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) para brindar servicios de seguridad privada con armas de fuego.

La medida se enmarca en la implementación de un grupo de seguridad promovido por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Según el alcalde Renzo Reggiardo, esta iniciativa no busca crear una fuerza policial paralela, sino contar con agentes privados de EMAPE encargados de resguardar sus obras, instalaciones, trabajadores e infraestructura.

De acuerdo con la documentación revisada por dicho dominical, en enero de 2026 EMAPE modificó sus estatutos para incluir entre sus funciones la prestación de servicios de seguridad privada armada. Esta modificación fue inscrita en Registros Públicos en abril del mismo año.

El 24 de junio, EMAPE inició el procedimiento ante SUCAMEC para obtener la autorización correspondiente. La solicitud fue denegada el 17 de julio y nuevamente el 24 de agosto, decisiones que la empresa apeló. Finalmente, el 31 de agosto, la Dirección de Servicios de Seguridad Privada de SUCAMEC resolvió a favor de EMAPE y ordenó emitir la autorización, que fue expedida ese mismo día.

Jorge Cossio Medina figura como firmante de la resolución. En uno de los documentos aparece como funcionario de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, mientras que en la autorización figura como responsable de la subdirección correspondiente.

El alcance territorial de la autorización es uno de los aspectos que genera interrogantes. Aunque el documento hace referencia al departamento de Lima e incluye al Callao, el alcalde Reggiardo sostiene que el objetivo es proteger exclusivamente la infraestructura administrada por EMAPE. Según explicó, la empresa solicitó autorización para Lima Metropolitana y Callao.

Ante la falta de efectivos policiales, la Municipalidad de Lima optó por buscar una alternativa para proteger sus instalaciones, explicó Reggiardo. Según señaló, EMAPE ya inició el proceso de reclutamiento y capacitación de personal y suscribió un convenio con el Ejército del Perú.

Además, Punto Final buscó la versión de SUCAMEC sobre el alcance de la autorización y el procedimiento seguido. Sin embargo, la institución informó que no contaba con un portavoz disponible para brindar declaraciones.