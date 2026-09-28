Kevin Ramos Carrasco, de 18 años, falleció ayer a las 02:30 horas luego del despiste de su vehículo y choque. Conducía la camioneta con placa Z1T-128 en la avenida Chapi, a la altura del local municipal San Antonio, en el distrito de Yarabamba.

El joven aún se encontraba con vida tras el accidente y fue trasladado en una ambulancia al área de Emergencia del Hospital Honorio Delgado Espinoza. Sin embargo, al llegar al nosocomio, el personal de salud confirmó que había fallecido.

En el accidente también resultaron heridas otras dos personas que ocupaban la camioneta, quienes fueron evacuadas en una ambulancia al hospital regional. Según un vecino de Yarabamba, uno de los heridos sufrió un corte profundo en una de las piernas y requirió atención médica urgente.

El accidente ocurrió cerca a la plaza San Antonio, donde se había instalado el estrado de un candidato a la alcaldía de Yarabamba. “En una ambulancia evacuaron a los heridos, el más grave tenía un corte profundo en la pierna. En la plaza San Antonio había bulla, no sabemos si el fallecido participó”, relató el vecino.

Las circunstancias del accidente son materia de investigación en la comisaría de Yarabamba.