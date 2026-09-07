Un adulto mayor murió luego de ser arrollado por un tren en el kilómetro 23 de la Carretera Central, cerca del paradero Los Girasoles, en Chaclacayo. El hecho fue registrado por una cámara de seguridad, que captó el momento en que la víctima intentaba atravesar la línea férrea mientras la unidad se aproximaba.

Tras conocerse el accidente, efectivos de la Policía llegaron al lugar para realizar las primeras diligencias. El cuerpo permaneció cubierto en la zona mientras se esperaba su retiro para continuar con los procedimientos correspondientes.

Familiares del hombre también acudieron al lugar luego de enterarse de su muerte. Los parientes prefirieron no brindar declaraciones sobre lo ocurrido cuando fueron abordados por los medios de comunicación.

De acuerdo con la información conocida sobre la víctima, durante su juventud se dedicó a la carpintería. Además, residía en la tercera etapa de la avenida Bernard Balaguer, en el distrito de Chaclacayo.





Otros accidentes en la vía

El lugar donde ocurrió el accidente ya registra antecedentes de personas que perdieron la vida al intentar atravesar la vía ferroviaria. Uno de los casos mencionados corresponde a un vendedor de periódicos que murió el 20 de octubre tras intentar cruzar cuando se aproximaba una unidad.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió este nuevo caso. Las imágenes de seguridad serán parte de los elementos que podrán ser considerados durante las diligencias.