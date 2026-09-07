Tras el crimen y secuestro registrado en Trujillo, donde los delincuentes vistieron uniformes policiales para cometer el ataque y luego los desecharon, un informe periodístico del programa Sin Rodeos reveló que esta indumentaria se consigue en el mercado por apenas 210 soles, sin ningún tipo de control.

De acuerdo con el reportaje, en el cruce de la avenida Francisco Pizarro con prolongación Tacna funcionan varias tiendas donde se comercializa indumentaria policial. Si bien el comprador debería identificarse y demostrar que es efectivo policial, en este lugar no es requisito.

Como parte de ello, un civil logró comprar el uniforme completo, incluso con distintivos y bordado. En total, bastaron 10 minutos y 210 soles para obtener el uniforme oficial de GRECCO (Grupo Especial Contra el Crimen Organizado), la unidad de élite táctica de la Policía Nacional del Perú.

Cabe mencionar que en 2025, la PNP tuvo asignados 38.9 millones de soles para uniformes, vestuario y calzado a nivel nacional.

Frente a ello, el exdirector de investigaciones de Inspectoría, Carlos Tuse, cuestionó que estas prendas puedan venderse en cualquier lugar sin control. Señaló que esta situación alimenta la sensación de inseguridad ciudadana y advirtió que, aunque la PNP entrega uniformes cada año, no existe forma de rastrear si se están fabricando prendas adicionales que terminan en el mercado negro.

JEFE DE LA DIRINCRI

Por su parte, el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), indicó que se tomarán medidas al respecto y, sumado a ello, se espera la aprobación de las facultades.

“Ante este diagnóstico, se va a restringir y serán las unidades que tiene la PNP, Logística, a través de la administración respectiva, las que restringirán a estas personas que venden”, apuntó.