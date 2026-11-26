Una fuerte explosión causó alarma entre los vecinos de la asociación Villa Chachani, en el distrito de Cerro Colorado, donde personas desconocidas detonaron un artefacto en una vivienda donde, por fortuna, solo se registraron daños materiales.

La explosión se registró minutos antes de la medianoche de ayer, en el inmueble ubicado en la manzana “C”, lote 7. Diana A. C. (35) refirió a los agentes de la comisaría de Zamácola que se encontraba en su dormitorio cuando escuchó el fuerte estruendo proveniente del segundo piso de su casa.

Asustada por lo ocurrido, salió de su dormitorio y se dirigió al segundo nivel donde advirtió que la explosión había provocado el desprendimiento de concreto y ladrillos del techo de su sala, dejando un orificio de aproximadamente 30 centímetros.

Asimismo, se produjo la rotura del vidrio de una puerta que conduce al patio. La agraviada aseguró desconocer cuál es el móvil del atentado, pues, aseguró no haber recibido ningún tipo de amenaza antes del incidente. Durante la madrugada de hoy, los agentes de la Udex y peritos de criminalística acudieron al inmueble, donde encontraron restos del artefacto usado para la detonación que causó alarma en el vecindario.