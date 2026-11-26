La llegada de diciembre suele estar acompañada de celebraciones, compromisos sociales y reflexiones sobre los objetivos alcanzados durante el año. Sin embargo, el incremento de las actividades también puede generar estrés, cansancio y cambios en los hábitos saludables.

En este contexto, mantener una rutina de actividad física y dedicar tiempo al autocuidado son alternativas para preservar el bienestar físico y emocional durante las últimas semanas del año.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizar actividad física regularmente contribuye a mejorar la salud mental, reducir los síntomas de ansiedad y depresión, y favorecer la calidad del sueño.

Especialistas en preparación física de Smart Fit comparten tres recomendaciones para mantener hábitos saludables durante esta temporada.

1. Realiza actividad física para reducir el estrés

Dedicar tiempo a la actividad física puede ayudar a liberar tensiones, despejar la mente y disponer de un espacio personal en medio de las responsabilidades de diciembre.

Actividades como los ejercicios de fuerza, el entrenamiento funcional o las sesiones cardiovasculares pueden incorporarse a la rutina según las preferencias y capacidades de cada persona.

El objetivo no debe centrarse exclusivamente en los resultados físicos, sino también en los beneficios que el movimiento aporta al bienestar emocional.

2. Adapta tus hábitos saludables durante las fiestas

Las reuniones familiares, las vacaciones y los cambios de horario pueden dificultar la continuidad de las rutinas de entrenamiento.

Ante esta situación, los especialistas recomiendan ajustar la frecuencia y duración de las sesiones de ejercicio según la disponibilidad de tiempo, en lugar de abandonar completamente la actividad física.

Optar por entrenamientos más cortos permite mantener la constancia sin dejar de disfrutar de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

3. Reconoce tus avances personales

El bienestar no se mide únicamente mediante cambios en la apariencia física. Tener más energía, descansar mejor y experimentar un mayor equilibrio emocional también son indicadores de progreso.

Reconocer estos avances permite afrontar el nuevo año dando continuidad a los hábitos adquiridos, sin la presión de tener que comenzar desde cero o cumplir nuevas metas de manera inmediata.

El descanso también es fundamental para el bienestar

Además de mantener una rutina de ejercicio, respetar los momentos de descanso y dedicar tiempo al autocuidado son prácticas que contribuyen a preservar el bienestar integral.

Los especialistas destacan que el cuidado de la salud física y emocional debe entenderse como un proceso continuo, basado en pequeñas decisiones cotidianas, y no como un objetivo sujeto a una fecha determinada.