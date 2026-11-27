Prisión preventiva para pasajero por tocar indebidamente a terramoza en interior de bus en Huánuco

Huánuco registra temperaturas récord con picos de hasta 33,8 °C y lluvias por debajo de lo normal, motivo por el cual el Senamhi mantiene una alerta naranja vigente hasta el sábado 28 de noviembre. La analista meteorológica Nataly Zamudio precisó que la ciudad de Huánuco alcanzó los 32,9 °C y la estación de Canchán llegó a 33,8 °C, superando sus máximos históricos previos debido a la influencia del fenómeno de El Niño global y la escasa nubosidad.

El calor intenso también golpea a las provincias altoandinas de Yarowilca, Dos de Mayo y Lauricocha, donde los días más críticos se concentrarán entre el jueves 26 y el sábado 28. A este escenario se suma un índice de radiación ultravioleta extremo que alcanzó el nivel 19, lo que eleva el peligro para la salud y aumenta el riesgo de incendios forestales ante la baja humedad y los vientos.

Frente a estas condiciones, el Senamhi exhortó a la población —en especial a niños y adultos mayores— a hidratarse de manera constante y protegerse del sol utilizando protector solar, sombreros de ala ancha y prendas de manga larga.