La Cámara de Diputados aprobó este jueves invitar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, para que se presente ante el pleno y brinde explicaciones sobre dos temas clave: las fallas técnicas registradas durante la misa ofrecida por el papa León XIV en Lima y los alcances de la adhesión del Perú al denominado Escudo de las Américas.

La moción obtuvo el respaldo mayoritario de la representación nacional con 70 votos a favor, 40 en contra y una abstención, tras un debate que se prolongó por aproximadamente una hora.

Según lo aprobado, el titular de Torre Tagle deberá esclarecer las causas y responsabilidades detrás de los inconvenientes técnicos reportados durante la ceremonia religiosa encabezada por el sumo pontífice el pasado 16 de noviembre, en la Base Aérea Las Palmas.

Asimismo, el Parlamento requiere que Espá detalle la posición oficial del Estado peruano respecto a su incorporación al Escudo de las Américas, así como los resultados concretos obtenidos en el marco de dicha participación.

Inmediatamente después de la votación, el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, anunció la convocatoria a una Junta de Portavoces con el objetivo de fijar la fecha y hora exacta en que el canciller deberá acudir al Legislativo.

Para facilitar estas coordinaciones, la mesa directiva dispuso la suspensión de la sesión plenaria por el lapso de una hora.

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