El domingo 6 de diciembre se llevará a cabo la quinta y última fecha del Campeonato Nacional Ronex 2026. El evento se realizará en el circuito del Ronex Park de Lurín, donde se conocerán a los nuevos campeones nacionales tras una intensa temporada llena de vértigo, velocidad y adelantamientos al límite.

FINALISTAS EN CADA CATEGORÍA

En cada categoría se vive la emoción al límite. En Crosscar, la tabla general está liderada por Fredie Blume con 151 puntos, quien buscará sellar su campaña pese al acecho de Diego Heilbrunn (135 pts), Joaquín Landa (130 pts), Nicolás Landa (121 pts) y Oscar Montes (111 pts).

En RX, Fernando Dreyfus comanda las acciones con 192 puntos, seguido por Paul Abanto (151 pts), mientras que Beto Sánchez (119 pts) y Franco Sánchez (109 pts) protagonizarán un duelo aparte por los escalones del podio.

Por su parte, en Motos Mecánica Nacional, Luciano Rodríguez encabeza la tabla con 164 unidades, con una presión de José Piña (148 pts), Darley Rondón (145 pts) y Brayan Gonzales (124 pts).

En UTV, Óscar Montes está en la cima con 148 puntos, seguido por Jesús Tunque (78 pts) y Fernando Salvatierra (77 pts). En tanto, en Motos Pro, Flavio Castro cuenta con 200 puntos, seguido de cerca por Manuel Medina (171 pts), Wilkermar Muñoz (131 pts) y Renzo Cecchi (118 pts). Asimismo, las entradas para presenciar la gran final ya se encuentran disponibles al público a través de la plataforma digital Joinnus.