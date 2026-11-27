La emergencia por las intensas lluvias en el norte del país motivó la postergación de la próxima reunión del gabinete binacional entre Perú y Colombia. La presidenta Keiko Fujimori informó que viajará a las regiones afectadas para atender la situación que atraviesan sus pobladores.

Durante la ceremonia de suscripción de acuerdos del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, realizada este viernes 27 de noviembre en Palacio de Gobierno, la mandataria expresó su solidaridad con los ciudadanos de Piura y Tumbes.

“Quiero enviar toda mi solidaridad a las regiones y a los ciudadanos de Tumbes y de Piura, que están afrontando un momento bastante difícil. Quiero comentar que en las próximas horas estaré viajando”, manifestó.

La jefa de Estado también señaló que los ministros de Defensa, Rafael Belaúnde, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, ya se desplazaron al norte del país. Este último también se desempeña como jefe del Comando FEN.

Por otro lado, Fujimori agradeció al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, por comprender la postergación de la visita que tenía prevista para la próxima semana. La reunión del gabinete binacional entre ambos países será reprogramada para una fecha posterior.

“En horas de la mañana me comuniqué con él, le pedí postergar nuestra reunión del gabinete binacional que estaba planificada para la próxima semana. Lo comprendió inmediatamente, así es que más adelante estaremos viajando, Dios mediante, al país vecino de Colombia”, expresó.