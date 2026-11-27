Las intensas lluvias registradas en Piura ocasionaron daños en las instalaciones del Hospital Regional José Cayetano Heredia, lo que obligó a las autoridades sanitarias a tomar medidas para garantizar la atención de los pacientes y la seguridad del personal asistencial.

Entre las acciones preventivas, la Red Asistencial Piura de EsSalud dispuso el traslado de 11 pacientes de la Unidad de Vigilancia Clínica hacia el auditorio del establecimiento. Asimismo, otros 5 pacientes de la Unidad de Cuidados Intermedios fueron reubicados en el área de Cirugía debido a las filtraciones y la humedad detectadas en distintos ambientes.

Las afectaciones también alcanzaron los servicios médicos. Por ese motivo, se ordenó la suspensión temporal de Terapia Física y la reprogramación de las atenciones del Servicio de Imágenes. Además, las autoridades evalúan paralizar temporalmente las cirugías electivas, luego de que las filtraciones perjudicaran el Quirófano II del Centro Quirúrgico.

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Ante esta situación, el hospital priorizó las intervenciones quirúrgicas de emergencia, de acuerdo con la condición clínica de cada paciente. Sin embargo, las consultas médicas mantienen su programación habitual.

Finalmente, la Red Asistencial Piura informó que coordina acciones con las autoridades locales para asegurar la continuidad de los servicios de salud y reducir los riesgos que puedan generar las lluvias e inundaciones en el establecimiento.