La plaza de armas, la plaza Tres Culturas, Ignacio Merino, Castilla, el Canal Vía quedaron bajo el agua producto de la fuerte precipitación que se registró ayer. Diversas calles del Bajo Piura y Morropón, así como parcelas del distrito de Lancones, en Sullana, también terminaron inundadas tras las lluvias registradas y relacionadas con el fenómeno El Niño. La acumulación de agua también afectó a varias viviendas y dejó a numerosas familias perjudicadas.

Los moradores que viven cerca del mercado y la municipalidad de Castilla solicitan motobombas para evacuar el agua de sus viviendas, que le llega a la cintura. En el centro de Piura, la situación también es crítica porque terminó inundado.

Entre los distritos más afectados también figuran Cura Mori y La Arena, donde las precipitaciones ocasionaron aniegos en diferentes sectores. Incluso, el agua ingresó a algunos inmuebles, perjudicando a sus ocupantes, quienes solicitaron ayuda inmediata a las autoridades.

Otro de los lugares donde las lluvias golpearon con fuerza fue el distrito fronterizo de Lancones, en la provincia de Sullana. En esta jurisdicción, diversas quebradas continúan desbordándose, inundando zonas de cultivo y dejando aislados a algunos pueblos.

En tanto, en la provincia de Morropón, también se reportaron precipitaciones en varios sectores. Durante la madrugada de ayer, la quebrada Villa Paccha volvió a activarse debido a las intensas lluvias. Su caudal aumentó considerablemente, por lo que las autoridades dispusieron que los pobladores eviten cruzarla para no exponerse al peligro.

Mientras que la tarde de ayer, en esta misma zona, la lluvia continuó y varias calles quedaron anegadas.

Una situación similar se registró en Chulucanas, donde el incremento del caudal de la quebrada Sol Sol impidió el tránsito de vehículos durante las últimas horas.

Por otro lado, en el distrito de Paimas, provincia de Ayabaca, una camioneta quedó atrapada en medio de la quebrada Higuerón, cuyo caudal aumentó a consecuencia de las precipitaciones. Para retirar la unidad fue necesaria la intervención de un cargador frontal. La crecida también dificultó el tránsito vehicular; sin embargo, algunos conductores se arriesgaron a cruzar para llegar a sus destinos.

Asimismo, en esta zona, las lluvias provocaron el incremento del caudal de las quebradas La Saucha y Culqui, impidiendo el paso de los transportistas que cubren la ruta Paimas-Ayabaca y viceversa. Varios conductores reportaron dificultades para transitar e incluso quedaron varados al no poder atravesar estos sectores.

La misma situación se presentó la tarde de ayer en el caserío de Tejedores y otros sectores del distrito de Tambogrande. En esta última jurisdicción, el caudal de la quebrada Miraflores aumentó considerablemente, generando preocupación entre los moradores de la zona.

Asimismo, las precipitaciones alcanzaron Chipillico en el distrito de Las Lomas y otras localidades de la región.