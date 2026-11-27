El Ejército del Perú instaló un segundo trasvasador en la zona de Ignacio Merino, en Piura, para evacuar el agua acumulada por las intensas lluvias registradas en la región.

El Ministerio del Interior informó que militares vienen trabajando durante la madrugada en distintos sectores de la ciudad para reducir los niveles de inundación y evitar mayores afectaciones a la población.

En el sector El Chical, los militares apoyan la operación de un equipo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que utiliza una manguera de 400 metros de longitud y 12 pulgadas de diámetro para conducir el agua hacia un dren .

En tanto, en Ignacio Merino, la tropa instaló un segundo sistema de extracción y realizó los trabajos sin apoyo de las autoridades locales.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, exhortó a las instituciones regionales y municipales a sumarse a las tareas. Según indicó, los soldados tuvieron que desplegar por cuenta propia la manguera del segundo trasvasador hasta el río Piura.

Las acciones forman parte de la respuesta del sector Defensa ante las inundaciones y el riesgo asociado al fenómeno El Niño.

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