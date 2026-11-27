El fuerte oleaje que presenta el litoral de Tambo de Mora, en la provincia de Chincha, provocó el varamiento de la embarcación Alina-I, la cual estaba fondeada desde el 20 de noviembre a más de 800 metros del muelle.

Daños en navío

El navío producto del hecho fue encontrado a la altura de la playa El Socorro con rotura en proa, popa, casco, quilla, sobrequilla y cuadernas, que la han dejado fuera de servicio, afectando a los hombres de mar que usaban este vehículo para la pesca.

Alina Huasasquiche Pasache, propietaria de la embarcación comunicó a la Capitanía del Puerto de Pisco sobre lo sucedido y también a la Municipalidad Distrital de Tambo de Mora, solicitando además apoyo económico para la reparación de la nave y adquisición de las redes de pesca, ya que, ocho de estas herramientas se perdieron en el varamiento.

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