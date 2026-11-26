Los pescadores artesanales del distrito de Tambo de Mora siguen siendo azotados por el fuerte oleaje. Una de las embarcaciones que por precaución estaba fondeada a una distancia aproximada de 800 metros del muelle fue arrastrada por la marea y quedó varada en la orilla. El navío no podrá volver a las labores, cuando se levante las restricciones, debido al daño estructural que presenta.

Fuertes oleajes

Desde el viernes de la semana pasada las embarcaciones fueron llevadas mar adentro para ser aseguradas ante la presencia del oleaje. Ese día, los pescadores tuvieron que paralizar su trabajo y quedaron en espera que Capitanía autorice la reanudación de las actividades en el muelle de Tambo de Mora, y en consecuencia las labores de pesca. Sin embargo, esta por cumplirse una semana y aún no se normaliza el mar.

La situación fue todavía más crítica para Alina Huasasquiche, propietaria del navío Alina-I. Ella al igual que sus compañeros mantenía asegurado su vehículo de pesca. Pero, haberlo fondeado no fue suficiente contra la fuerza de las olas. La embarcación acabó en la orilla tras haber sido golpeada, repetidas veces por el agua. Por la mañana de ayer, los hombres de mar advirtieron el varamiento, por suerte, no muy lejos del muelle.

Los pescadores ayudaron a la persona afectada, retirando la nave pesquera que presentaba daños en la estructura, que permitían el ingreso de agua. La rápida reacción de la colectividad evitó el hundimiento del navío de matrícula PS-61152-BM, así como la recuperación de las redes de pesca, que son otras de las principales herramientas en la labor que realizan decenas de vecinos de Tambo de Mora.

Ante lo sucedido, los hombres de mar solicitaron autorización para realizar la verificación de las condiciones en las que se encontraban las demás embarcaciones fondeadas. El recorrido fue rápido debido al incremento del viento. Según una fuente consultada por este medio de momento solo hay un navío afectado por el fuerte oleaje que sacude el litoral chinchano desde hace una semana.

EL DATO: Los pescadores esperaban que las condiciones de mar puedan normalizarse para retomar con sus actividades paralizadas desde el viernes pasado. Asimismo, invocan a los bañistas a tomar sus precauciones, para no ser arrastrados por la corriente marina.

LA CIFRA: 9 personas participaron en la recuperación de la nave Alina-I.

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