Un grupo de delincuentes ingresó a una vivienda de la urbanización Las Palmeras, en la provincia de Ica, y sustrajo joyas, dinero en efectivo y diversos objetos de valor. El hecho ocurrió el lunes 24 de noviembre, aproximadamente a la 1:40 de la tarde, y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en una vivienda de la zona.

Delito en la zona

Entre cuatro y cinco sujetos llegaron hasta el inmueble y ejecutaron el robo utilizando gorros, sombreros y guantes negros, presuntamente para evitar ser identificados y no dejar huellas durante su ingreso.

Las imágenes de seguridad muestran cómo uno de los sujetos ayuda a otro a subir al techo del primer piso, desde donde consigue ingresar a la vivienda. Posteriormente, abren la puerta de la cochera para facilitar el acceso de los demás integrantes de la banda, entre los que también se encontrarían mujeres.

De acuerdo con la denuncia, los delincuentes permanecieron menos de ocho minutos dentro del inmueble, tiempo en el que lograron apoderarse de los bienes y objetos de valor. Tras concretar el robo, escaparon del lugar a bordo de una moderna camioneta de color gris.

Sin embargo, entre los objetos sustraídos hay un equipo cuya pérdida genera especial preocupación: un concentrador de oxígeno perteneciente a la madre de la propietaria de la vivienda, quien padece de fibrosis pulmonar y necesita este dispositivo para su atención y tratamiento médico.

Ante esta situación, la denunciante hizo un llamado a las autoridades policiales para que investiguen el caso, revisen las imágenes de las cámaras de seguridad y realicen las diligencias necesarias para identificar a los responsables y recuperar los bienes sustraídos, especialmente el equipo médico, indispensable para la salud de la paciente.

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