El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, anunció que el organismo multilateral pondrá a disposición del Perú US$10 mil millones durante los próximos cuatro años, con el objetivo de impulsar inversiones, elevar la productividad y fortalecer la articulación entre el Estado y las empresas.

Del monto anunciado, US$4 mil millones serán canalizados a través de BID Invest, brazo financiero del organismo orientado al sector privado, lo que representa US$1000 millones anuales.

El anuncio se realizó durante la última jornada de CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba, Cusco, en una sesión conducida por Rosanna Ramos-Velita, presidenta del directorio de Caja Los Andes.

“US$ 4,000 millones en los próximos cuatro años es lo mismo que hicimos en Perú en los últimos 10”, remarcó Goldfajn.

BID identifica cinco ejes para elevar la productividad del Perú

Durante su exposición, el presidente del BID destacó que el desarrollo económico del país no depende únicamente del volumen de las inversiones, sino también de su capacidad para generar resultados y mejorar la productividad.

En ese sentido, identificó cinco áreas prioritarias:

Formalización: facilitar el crecimiento de las empresas y la generación de empleo formal. Inversión pública: mejorar la ejecución de proyectos de infraestructura. Transformación digital: impulsar la simplificación regulatoria y la adopción de inteligencia artificial. Inclusión financiera: ampliar el acceso al financiamiento empresarial. Enfoque territorial: aprovechar el potencial productivo de las regiones.

Goldfajn también destacó la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana y generar condiciones que permitan atraer mayores inversiones al país.

BID contempla hasta US$2000 millones para infraestructura educativa

El titular del organismo multilateral anunció que el BID busca colaborar con el Gobierno peruano mediante un financiamiento de hasta US$2000 millones para mejorar la infraestructura educativa.

Según explicó, la iniciativa contempla la construcción de 2000 escuelas y la rehabilitación de otras 3000 instituciones educativas, con las que se prevé beneficiar a aproximadamente 250 mil estudiantes.

Asimismo, señaló que el organismo tiene previsto apoyar al Perú en las acciones destinadas a enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño.

Puerto de Matarani recibe financiamiento de US$250 millones

Como ejemplo de inversión con enfoque territorial, Goldfajn destacó el financiamiento otorgado por BID Invest y el Banco de Crédito del Perú (BCP) para impulsar la futura expansión del puerto de Matarani, en Arequipa.

La operación asciende a US$250 millones, de los cuales BID Invest y el BCP aportan hasta US$125 millones cada uno, según información oficial del organismo financiero.

“El puerto es importante por lo que conecta empresas y productores con mercados internacionales, la minería con infraestructura logística y el sur del Perú con nuevas oportunidades de comercio e inversión”, manifestó Goldfajn.

Ilan Goldfajn: nueve de cada diez empleos en América Latina son del sector privado

El presidente del BID resaltó el papel del empresariado en la generación de empleo y el fortalecimiento de la productividad en América Latina y el Caribe.

Según las cifras presentadas durante su intervención, nueve de cada diez empleos en la región corresponden al sector privado.

Goldfajn destacó que BID Invest y BID Lab tienen la capacidad de contribuir al financiamiento de proyectos empresariales y complementar las condiciones que genera el sector público para atraer inversiones.

La exposición formó parte de la jornada de clausura de CADE Ejecutivos 2026, encuentro empresarial organizado por IPAE Acción Empresarial bajo el lema “Unidos para Avanzar”.