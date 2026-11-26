“La crisis política nos cuesta”, afirmó Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, durante su participación en CADE Ejecutivos 2026, donde presentó las principales reformas que el Gobierno busca impulsar para reducir la informalidad laboral, combatir la evasión tributaria y mejorar la ejecución de la inversión pública.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó que la inestabilidad política le restó al país al menos 2,5 puntos porcentuales de crecimiento del PBI per cápita.

Las declaraciones se produjeron el miércoles 25 de noviembre, durante la sesión “Posición del Gobierno central”, realizada en Urubamba, Cusco, y conducida por Diego Macera, director del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Elmer Cuba plantea reducir la informalidad laboral del 70% al 48%

El ministro de Economía advirtió que la informalidad laboral constituye uno de los principales obstáculos para mejorar la productividad y generar mayores oportunidades económicas en el país.

Según las cifras presentadas por Cuba, alrededor del 70% de los trabajadores peruanos se encuentra en condiciones de informalidad, frente al promedio regional del 48%, nivel al que el Ejecutivo aspira acercarse mediante reformas económicas.

Para reducir esta brecha, el titular del MEF planteó revisar el régimen tributario de las microempresas y simplificar los procedimientos administrativos que deben realizar ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y las municipalidades.

Evasión tributaria representa alrededor del 9% del PBI

Otro de los problemas identificados por Cuba fue el incumplimiento de las obligaciones tributarias, particularmente en el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del impuesto a la renta de tercera categoría.

Según el ministro, la evasión de ambos impuestos representa alrededor del 9% del producto bruto interno (PBI) del Perú, frente al promedio regional del 6,7%.

El funcionario sostuvo que mejorar el cumplimiento tributario permitiría incrementar los recursos disponibles para financiar proyectos de infraestructura y atender las necesidades de la población.

Gobierno prepara nueva ley de inversión pública

El titular del MEF también cuestionó las deficiencias en la ejecución de los proyectos de inversión pública y advirtió que una parte importante de las inversiones permanece paralizada.

Cuba señaló que el Gobierno trabaja en una reforma del sistema y en una nueva ley de inversión pública que permita fortalecer los mecanismos de evaluación y control antes de iniciar proyectos.

La propuesta busca evitar la acumulación de inversiones inconclusas y mejorar la capacidad de ejecución de los gobiernos regionales y locales.

Elmer Cuba plantea impulsar Majes-Siguas y Chavimochic

Durante el diálogo con Diego Macera, el ministro también abordó la necesidad de impulsar proyectos de irrigación como Majes-Siguas, en Arequipa, y Chavimochic, en La Libertad, con el objetivo de ampliar la capacidad productiva del país.

“Mi trabajo es ese: conseguir el dinero bien habido para gastarlo en el aumento de la capacidad productiva del Perú”, afirmó Cuba.

El titular del MEF destacó que el fortalecimiento de la educación, la inversión y la estabilidad política son condiciones necesarias para mejorar la productividad y sostener el crecimiento económico.

Su intervención formó parte de la segunda jornada de CADE Ejecutivos 2026, encuentro organizado por IPAE Acción Empresarial bajo el lema “Unidos para Avanzar”.