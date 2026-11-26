Un trabajador del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue enviado a prisión preventiva por tres meses, luego de ser intervenido cuando intentaba ingresar dos teléfonos celulares al penal de varones de Socabaya, en Arequipa. El investigado fue identificado como Moisés Quispe Ch. (61), quien se desempeñaba como agente de seguridad en dicho establecimiento.

El hecho ocurrió el 21 de noviembre de 2026, cuando el trabajador retornaba al penal después de cumplir una comisión de servicio. Alrededor de las 11:00 horas, pasó por el área de revisión de la puerta principal, donde el personal penitenciario detectó un objeto extraño a la altura de su espalda, debajo del chaleco táctico que vestía.

Durante la inspección, el agente inicialmente sostuvo que llevaba una radio y cuestionó la revisión. Sin embargo, ante la intervención de sus superiores, se realizó un registro más minucioso. En ese momento, el trabajador sacó un primer celular que llevaba escondido en el bolsillo delantero de su pantalón. Luego, al revisar su chaleco táctico, cayó un segundo equipo móvil. Ambos eran teléfonos Xiaomi Redmi, uno azul y otro negro.

Tras el hallazgo, el personal penitenciario comunicó el hecho al Ministerio Público, que inició las diligencias correspondientes. Como parte de las investigaciones se recogieron las declaraciones de los trabajadores que participaron en la intervención y se revisaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, además de incautarse los equipos celulares y el chaleco táctico.

Según la Fiscalía, el investigado conocía la prohibición de ingresar dispositivos de comunicación al establecimiento penitenciario debido a su condición de trabajador del INPE y a la experiencia que tenía en labores de seguridad.

Por estos hechos, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva consiguió que el Poder Judicial dicte tres meses de prisión preventiva contra Quispe Ch. mientras es investigado por el presunto delito de ingreso indebido de equipos de comunicación a centros de detención o reclusión, en agravio del Estado.