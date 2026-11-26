“No vamos a escatimar los recursos en entregar bonos a las familias que más lo necesitan”, afirmó la presidenta de la República, Keiko Fujimori, al señalar que su Gobierno evalúa ampliar las medidas de apoyo económico frente al incremento de los precios de los alimentos y combustibles.

La mandataria brindó estas declaraciones a su salida de CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba, Cusco, donde también se pronunció sobre la formalización minera, la lucha contra la corrupción y el incremento de casos de dengue.

Keiko Fujimori evalúa ampliar bonos para familias vulnerables

La jefa de Estado atribuyó el incremento de los precios de algunos alimentos al encarecimiento de los combustibles y al conflicto en Medio Oriente.

Asimismo, señaló que, en coordinación con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, se adoptaron medidas excepcionales para apoyar al sector transporte.

“Estamos en constante evaluación y si es que hay que hacer una ampliación, se utilizarán todos los recursos para poder apoyar sobre todo a las familias más vulnerables”, manifestó.

Fujimori expresó su expectativa de que disminuyan las tensiones internacionales y los precios de los combustibles. Sin embargo, no precisó montos, fechas ni requisitos para la entrega de eventuales nuevos bonos.

Keiko Fujimori pide al Congreso aprobar la ley MAPE

Consultada sobre la formalización minera, la presidenta expresó su expectativa de que el Congreso de la República avance con el debate y la aprobación de la nueva ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE).

“Yo creo que los peruanos estamos esperando una grata sorpresa, que finalmente se dictamine, se debata y se apruebe”, sostuvo.

Durante su participación en CADE Ejecutivos 2026, Fujimori también solicitó a los parlamentarios respaldar la aprobación de esta iniciativa legislativa, vinculada al proceso de formalización minera en el país.

Gobierno anuncia creación de Unidad de Cumplimiento para supervisar obras

Ante las preocupaciones del sector empresarial por la corrupción, la criminalidad y las economías ilegales, Fujimori anunció que su gestión trabaja en la creación de dos nuevas dependencias dentro del Despacho Presidencial.

La primera será una Unidad de Cumplimiento, encargada de realizar el seguimiento de las principales obras públicas. La segunda estará orientada a la transformación digital de los servicios estatales.

“Estamos creando la Unidad de Cumplimiento para hacer un seguimiento a las obras más importantes y una oficina de transformación digital para asegurarnos que los servicios del Estado, de educación, de salud, sean mucho más rápidos y dinámicos”, explicó.

La mandataria sostuvo que estas iniciativas buscan prevenir la corrupción, mejorar la eficiencia de la gestión pública y fortalecer la coordinación entre el Gobierno central, las autoridades regionales y el sector privado.

Keiko Fujimori anuncia compra de vacunas adicionales contra el dengue

La presidenta también se pronunció sobre el incremento de casos de dengue en el país y aseguró que el Gobierno viene adquiriendo vacunas adicionales para fortalecer las acciones de prevención.

Fujimori exhortó a las familias a participar en las campañas de vacunación dirigidas a la población de entre 10 y 20 años, ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

Según la Defensoría del Pueblo, al 23 de noviembre de 2026 se habían registrado 122 418 casos de dengue, 117 fallecimientos y 53 defunciones en investigación. La institución también informó sobre la autorización de una transferencia superior a S/69 millones para adquirir más de 1,1 millones de dosis.

El Ministerio de Salud (Minsa) viene desarrollando campañas de vacunación contra el dengue dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes de 10 a 20 años en zonas priorizadas del país.

Gobierno ratifica inyección de S/18 mil millones para 2027

Durante sus declaraciones a la prensa, Fujimori también ratificó que el Ejecutivo prevé incorporar S/18 mil millones adicionales mediante un crédito suplementario para el próximo año.

Según explicó, los recursos estarán orientados a atender a las familias damnificadas y priorizar la culminación de obras públicas inconclusas, con el objetivo de evitar una desaceleración de la economía peruana.