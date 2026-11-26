La Contraloría General de la República identificó hechos de presunta responsabilidad penal en el grado de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y nepotismo en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Unica) al calificar a postulantes sin los requisitos mínimo exigidos en los Concursos Públicos para Contrato Docente de Pregrado 2023 -I y II.

Auditoría en Universidad

En el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 011-2026-2-0208-AC, ejecutado en diciembre de 2023 a enero de 2025, se identificó un presunto caso de nepotismo por la adjudicación de una plaza en la Facultad de Administración para el hermano de un integrante del Consejo Universitario Interino y decano de otra facultad, que intervino impulsando la votación, para luego abstenerse sin fundamentar su voto, viabilizando su contratación y el pago de remuneraciones.

Asimismo, se estableció que las comisiones evaluadoras de las facultades de Ingeniería Ambiental y Sanitaria; Ciencias de la Comunicación; Turismo y Arqueología, y Medicina Humana no aplicaron descalificaciones por falta de requisitos de fondo y aprobaron a postulantes sin experiencia mínima solicitada, capacitación docente, título profesional exigido para la plaza permitiendo su aprobación pese a estar incursos en causal de descalificación.

Pese a los obstáculos para acceder a la información, la comisión auditora logró advertir las inconsistencias en el control de remuneraciones tras exigir reiteradamente los partes de asistencias originales de una muestra de docentes. Inicialmente, la entidad entregó copias simples, incompletas o sin las firmas oficiales, reportando la ubicación de los originales.

La comisión auditora afrontó una limitación al alcance en la revisión de los partes de asistencia originales de una muestra de docentes para el control de remuneraciones, debido a que inicialmente se entregaron copias simples, incompletas o sin las firmas exigidas, y recién a la etapa de cierre se reportó la ubicación de los originales.

Finalmente, se recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar acciones penales contra los funcionarios involucrados, de igual forma se pidió al rector de la UNICA, Dr. Dante Calderón, implementar una ficha obligatoria de verificación documentaria en todas las facultades, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los requisitos formales y de fondo en futuros concursos.

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