La Contraloría General de la República advirtió un presunto caso de nepotismo en el Hospital Regional de Ica, tras identificar la contratación de una proveedora que mantenía vínculo de afinidad en segundo grado con la entonces jefa de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, hecho que habría vulnerado la Ley de Contrataciones del Estado y afectado la legalidad administrativa.

Irregularidad administrativa

El hallazgo está contenido en el Informe de Acción de Oficio Posterior N.º 003-2026-OCI/4829-AOP, emitido el 30 de enero de 2026 por el Órgano de Control Institucional. El documento precisa que la acción de control fue realizada como un servicio posterior no programado, con el objetivo de comunicar al titular de la entidad la existencia de hechos con indicio de irregularidad para la adopción de medidas inmediatas.

Según el informe, mediante Resolución Directoral N.º 1131-2024-HRI/DE, del 14 de octubre de 2024, fue designada como jefa de la Oficina de Recursos Humanos la funcionaria Yury Leticia Medina Meza, quien ejerció el cargo hasta el 4 de abril de 2025. Durante su permanencia en el puesto, se produjo la contratación de Cynthia María Aparcana Injante para brindar servicios de apoyo administrativo en el Departamento de Diagnóstico por Imágenes.

La proveedora suscribió el 17 de febrero de 2025 una declaración jurada en la que afirmó no tener impedimento para contratar con el Estado ni mantener parentesco hasta el segundo grado de afinidad con funcionarios o empleados de confianza de la entidad. Sin embargo, la comisión de control verificó, a través de información oficial de Reniec y del acta de matrimonio correspondiente, que la contratada estaba casada con Julio César Medina Meza, hermano de la jefa de Recursos Humanos.

De este modo, se estableció que ambas mantenían un vínculo de afinidad en segundo grado, al ser cuñadas, lo que configuraría un impedimento para contratar con la entidad mientras la funcionaria ejercía el cargo y hasta doce meses después, conforme al artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Entre febrero y abril de 2025 se emitieron tres órdenes de servicio y sus respectivas notas de pago a favor de la proveedora, por un monto total de S/ 4 260.

En sus recomendaciones, la Contraloría solicitó al titular del Hospital Regional de Ica adoptar las acciones que correspondan para atender los hechos advertidos y, de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades. Asimismo, requirió la remisión de un plan de acción, mientras continúan las actuaciones orientadas a determinar las responsabilidades administrativas y legales que pudieran derivarse del caso.

