La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, defendió públicamente el fallo que anuló la sentencia contra Daniel Urresti y explicó los fundamentos jurídicos que respaldaron la decisión. Durante una entrevista con Canal N, dejó en claro que la institución no emitió ningún juicio sobre la responsabilidad penal del exministro, sino que cuestionó la forma en que el Poder Judicial condujo el proceso.

Pacheco precisó que los hechos investigados se remontan a 1998 y que la condena recién se materializó en 2023, un lapso que determinó la prescripción del delito.

“Si se anula lo que dice la Sala Suprema y ya la Sala Superior la había absuelto, bueno que cada quien saque sus conclusiones. Nosotros no nos hemos pronunciado por el tema de la acusación de inocencia o culpabilidad, no lo hacemos pero decimos que lo que hizo la Sala Suprema no era correcto”, expresó.

En #NPortada, la presidente del TC, Luz Pacheco, señala que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre la inocencia o culpabilidad de Daniel Urresti, sino que determinó que la condena fue emitida cuando el delito ya había prescrito

Los argumentos detrás del fallo

Seis de los siete magistrados votaron a favor de anular la sentencia al detectar irregularidades en el proceso que vulneraron garantías fundamentales. La titular del TC explicó que la Sala Suprema realizó una homologación entre el Código Penal de 1991 y el que estaba vigente al momento de los hechos, una práctica que, según detalló, no tiene cabida en el derecho penal.

Pacheco también señaló una contradicción en el tratamiento del caso respecto a otros implicados.

“Los hechos fueron de 1998 y a mi me llamó la atención que, en primer lugar por este asesinato del señor Bustillos se había condenado a dos personas, en esas dos personas no se invocó la lesa humanidad. Sin embargo, cuando se acusa al señor Urresti, lo que hace la corte penal al anular la de la superior es hacer una homologación para poder aplicar una causal del Código de 1991 al Código que era vigente cuando cometieron los hechos de 1921”, explicó.

Acusado por un cargo, sentenciado por otro

Otro punto cuestionado por la magistrada fue la discrepancia entre la acusación original y la sentencia finalmente emitida. Urresti fue procesado por homicidio calificado, pero la condena se sustentó en alevosía, un agravante que no figuraba ni en el Código aplicable ni en los argumentos de la defensa.

“Si era una vulneración al debido proceso. Era extraño que a dos personas que se supone que estaban en el mismo hecho, el mismo asesinato que el señor Urresti, lo condenen en unas circunstancias y él en otras. Como digo, se había violado el principio de legalidad, también había prescripción por el tiempo cumplido”, señaló.

TC se deslinda de las fallas del sistema

Pacheco fue enfática al señalar que la institución no tiene por qué asumir las consecuencias de las deficiencias de otros organismos del Estado. En esa línea, indicó que el Ministerio Público, el Poder Judicial y cualquier otra entidad estatal son responsables de sus propias actuaciones y que el TC no puede ser señalado por los errores ajenos.

La magistrada cerró su pronunciamiento reafirmando que la decisión adoptada se sustentó en criterios estrictamente jurídicos y en el respeto a las garantías constitucionales del procesado. Para la titular del TC, el fallo no representa un respaldo político al exministro, sino el cumplimiento del rol que le corresponde al organismo como guardián de la Constitución.