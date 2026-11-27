Faltan menos de 40 días para el vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y el Congreso concentraría sus esfuerzos en propuestas para ampliar su vigencia hasta el 2030, pero la discusión de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) continúa encarpetada.

Según Dante Vera, experto de V&C Analistas, existen cuatro proyectos de ley presentados por congresistas de Juntos por el Perú y Ahora Nación que plantean extender el proceso de formalización minera entre dos y cuatro años más, con plazos que van hasta diciembre de 2028, 2029 o 2030.

Todas las iniciativas buscarían evitar el cierre del registro al término de este año. Por ello, las propuestas de los legisladores podrían ser discutidas en la Comisión de Energía y Minas; pasar al pleno para su debate y posiblemente sean aprobadas. A estas sesiones, sería invitado incluso un representante del gremio de informales.

Por ello, el analista consideró que la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) viene promoviendo una ampliación del Reinfo mediante gestiones ante la Comisión de Energía y Minas y el Pleno de la Cámara de Diputados.

En paralelo, la presidenta de la Comisión de Energía y Minas, Yenifer Paredes, confirmó que este grupo de trabajo rechazó inicialmente el proyecto de la Ley MAPE presentado por el Ejecutivo. Sin embargo, tras críticas recibidas, anunció que la propuesta será debatida el próximo 1 de diciembre.

De acuerdo con el especialista, las observaciones a una nueva ampliación del Reinfo se sustentan en sus resultados. En el último año solo se habrían concretado 66 formalizaciones efectivas pese a existir más de 30 mil inscritos en el registro, lo que ha reavivado el debate sobre la efectividad del mecanismo tras más de una década de funcionamiento.

CADE 2026

Por otro lado, durante la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2026), el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar, evitó pronunciarse sobre el cierre definitivo del Reinfo y la aprobación de la Ley MAPE.

Por su parte, el presidente del Senado, Miki Torres, advirtió que existen votos suficientes en la Cámara Baja para impulsar una ampliación del registro, aunque indicó que esa decisión podría ser modificada en el Senado.