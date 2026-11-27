La provincia de Trujillo sigue siendo blanco de las organizaciones criminales que se disputan a sangre y fuego la supremacía territorial. Sicarios irrumpieron en una vivienda del distrito de El Porvenir y dispararon 23 tiros contra cinco amigos que tomaban en el lugar. Como resultado de esta violenta incursión armada, dos personas a quienes la Policía vincula con la red delictiva “Los Pulpos” murieron, mientras que otras tres luchan por sus vidas en un hospital de la ciudad.

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Atentado

Esta nueva historia de terror ocurrió minutos antes de las 8 de la noche del último jueves en la octava cuadra de la calle Manco Cápac, en el sector Río Seco, distrito de El Porvenir.

Cámaras de seguridad captaron cuando un automóvil negro se estacionó en el frontis del inmueble y de ahí bajaron dos delincuentes que aprovecharon que la reja y la puerta del predio estaban abiertas para irrumpir y disparar a quemarropa contra quienes estaban en el lugar.

El video captó el sonido de al menos 23 disparos. Luego, se vio cuando el vehículo huye a toda velocidad. Además, se captó a otra unidad color roja que, según las primeras pesquisas, se sospecha pudo haber trasladado a delincuentes que llegaron para asegurarse que se cumpla con el atentado.

Mientras los sicarios fugaban, familiares y amigos de los baleados los socorrieron y llevaron de emergencia a establecimientos de salud.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Eric Ángeles, confirmó que producto del atentado dos personas murieron. Sobre los heridos, dijo que “su estado es delicado”.

Los fallecidos fueron identificados como Emilian Gerónimo Barros Rondo, alias “Chihuallo”, quien pereció en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, y Luis Marvin Soledad Bustamante, conocido como “Marvincito”. Él murió en el puesto de salud Santa Isabel de El Porvenir.

Los heridos, en tanto, fueron trasladados al hospital Belén. Ahí llegaron Anívar Martín Espínola Rosas (52), Alejandrina Valdivieso Domínguez de Barros (46) y Jesús Javier Silva Vigo (46). El estado de salud de los tres pacientes es de cuidado.

Diligencias

El general Eric Ángeles aseguró que un equipo especializado de la Policía está a cargo de las investigaciones. “Hay un equipo especializado que viene desarrollando las diligencias y, asimismo, el trabajo de campo viene desarrollándose por intermedio de un equipo de inteligencia”, aseveró.

El oficial detalló que “por la forma y circunstancias” del ataque, los objetivos eran las dos personas fallecidas”. “La hipótesis es que se debe a un ajuste de cuentas. Específicamente el ataque estaba dirigido a estas dos personas fallecidas, pero con un efecto colateral a los demás asistentes”, aseveró.

Venganza

Agentes a cargo de las investigaciones indicaron que el fallecido “Chihuallo” tendría vínculos con la red criminal “Los Pulpos”, mientras que “Marvincito” tuvo antecedentes por homicidio calificado, en febrero de 2013.

Respecto a los heridos, indicaron que Anivar Espinola también tendría vínculos con la banda dirigida por “Jhonsson Pulpo”, mientras que Jesús Silva estuvo preso el 2012 por tenencia ilegal de drogas.

Sobre el móvil del crimen, la Policía maneja dos hipótesis. Una es un ataque de “La Nueva Jauría” hacia “Los Pulpos” por el control territorial, y la otra es que la organización criminal “Los Ochenta” haya cobrado venganza por el asesinato de José Becerra, alias “Pepito”, quien fue acribillado en octubre de 2022 por miembros de “Los Pulpos” que se disfrazaron de policías.