Unas 400 personas fueron rescatadas de sus viviendas en Piura durante las últimas horas, luego de las intensas lluvias que inundaron distintos sectores de la ciudad. Así lo informó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, quien supervisó junto al titular de Defensa, Rafael Belaúnde, los trabajos para evacuar el agua acumulada.

Vinelli explicó en RPP que, tras conocerse la emergencia, se dispuso la instalación de un equipo de trasvase para trasladar el agua hacia el río Piura y se coordinó la intervención de la Policía Nacional. El funcionario también reconoció el malestar de los ciudadanos frente a las consecuencias de las precipitaciones.

🚨¡Estamos atendiendo la emergencia! 🌧️Ante las lluvias intensas registradas en Piura, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, se encuentra en la intersección de las avenidas Vice y Cáceres, en la urbanización Ignacio Merino, para supervisar la operatividad del Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvias (SARES), como parte de las acciones de respuesta frente al FEN. — MIDAGRI PERÚ (@midagriperu) November 27, 2026

Uno de los sectores afectados fue la urbanización Ignacio Merino, donde el Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARE) dejó de funcionar temporalmente. Según el ministro, el nivel del agua superó la altura de los cables eléctricos del sistema, aunque aseguró que el inconveniente ya fue solucionado.

El titular del Midagri señaló que Piura continúa enfrentando dificultades por la falta de un sistema de drenaje. No obstante, sostuvo que desde el 28 de julio se vienen implementando medidas para reducir los efectos de las lluvias, entre ellas la instalación de los SARES y el uso de motobombas.

Por su parte, Rafael Belaúnde destacó la intervención de las Fuerzas Armadas durante la madrugada, cuando sus efectivos trabajaron en la evacuación del agua de las calles hasta que entraron en funcionamiento los sistemas de drenaje y las motobombas.

“Tenemos una capacidad de respuesta ya instalada mucho mayor. Si uno recorría las calles de Piura a la 1 o 3 de la mañana, ahí lo que veía eran camiones del Ejército y soldados”, afirmó el ministro de Defensa durante una entrevista con RPP.

Belaúnde también resaltó la participación del personal militar en las labores de primera respuesta y pidió a las autoridades locales poner a disposición sus equipos de intervención rápida y evacuación de agua para atender las emergencias.