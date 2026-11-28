Seis meses de prisión preventiva fue la medida que logró la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, a cargo del fiscal Jack Briones, contra Jhonatan Ramos Ramírez (28), investigado por presunto delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de 12 años, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Medida

El investigado, estudiante de un instituto pedagógico público, realizaba prácticas preprofesionales en el área de Comunicación de la I.E. N.° 11003 “Karl Weiss” entre abril y noviembre de este año. Desde el segundo bimestre tomó contacto con la menor.

Fue detenido dentro del colegio por la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas, tras la denuncia de desaparición de la escolar. La UGEL Chiclayo también inició un procedimiento administrativo en su contra. Este hecho fue revelado por Correo en su edición impresa del último miércoles 25 de noviembre.

Para sustentar el pedido, el Ministerio Público presentó la Entrevista Única en Cámara Gesell, dirigida por el juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria en Delitos de Violencia contra la Mujer, y la participación de la perito psicóloga de la Unidad Médico Legal III de Chiclayo.

La fiscalía indicó, además, que la pena probable sería de cadena perpetua y que existe peligro procesal.