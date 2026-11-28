La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que las condiciones actuales de las sedes electorales y los centros de votación de Piura y Tumbes permiten mantener los preparativos para la segunda vuelta regional del próximo 6 de diciembre. El reporte fue elaborado tras una inspección realizada hasta las 9:00 a. m. del viernes 27 de noviembre.

El monitoreo comprendió 7 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) ubicadas en zonas afectadas por las lluvias: Sullana, Piura, Castilla, Tumbes, Morropón, La Esperanza y José Leonardo Ortiz. Según informó Paul Cárdenas, asesor de la Jefatura Nacional de la ONPE, ninguna de estas sedes sufrió daños y los colegios inspeccionados todavía pueden funcionar como locales de votación.

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“Los jefes de ODPE han informado que las sedes de las ODPE no han sufrido ningún daño. Y de los locales que están en esta zona donde ha habido desbordes e inundaciones, han verificado que los colegios todavía siguen bien; todavía pueden servir como centros de votación”, indicó el representante a RPP.

Uno de los principales avances comunicados por el organismo electoral es que el material destinado a los comicios ya se encuentra en las 63 ODPE del país. La distribución se adelantó debido al comportamiento del fenómeno de El Niño y a la posibilidad de que las precipitaciones afecten las rutas de transporte o las instalaciones electorales.

Cárdenas explicó que la institución mantiene una vigilancia diaria de las condiciones de las oficinas y los centros de votación, utilizando información de distintas entidades del Poder Ejecutivo. Además, advirtió que los colegios, que constituyen la mayoría de locales electorales, podrían quedar inutilizados si las lluvias se intensifican.

Respecto a una eventual suspensión de la segunda vuelta por las condiciones climáticas, el asesor precisó que la ONPE no tiene la facultad de tomar esa decisión. Explicó que el organismo comunicará al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cualquier situación que afecte su capacidad operativa, pues corresponde a esta institución determinar si se posterga la jornada electoral.

Como parte de las medidas preventivas, todas las ODPE cuentan con grupos electrógenos para mantener sus operaciones ante posibles cortes de electricidad. La ONPE también coordinó con Osinergmin para que, mediante su intervención ante las empresas eléctricas, se eviten interrupciones del servicio o se solucionen rápidamente.

La entidad dispone, además, de un plan de contingencia para las oficinas que puedan quedar expuestas a inundaciones. Si el riesgo se concreta, las actas electorales y las cédulas de sufragio serían trasladadas al centro de cómputo de contingencia ubicado en Lima. En caso de que las carreteras queden bloqueadas, el transporte se realizaría por vía marítima, con apoyo de la Marina de Guerra y desde los puertos del Callao, Salaverry, Pimentel o Paita.

La segunda vuelta regional se desarrollará el domingo 6 de diciembre en 15 regiones del país, donde los ciudadanos elegirán a sus respectivos gobernadores y vicegobernadores.