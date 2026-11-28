La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó este viernes 27 de noviembre a Piura para supervisar las medidas adoptadas por el Ejecutivo frente a las emergencias ocasionadas por las intensas lluvias que afectan a la región.

La mandataria arribó al terminal aéreo a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y estuvo acompañada por varios ministros de Estado. Su llegada se produjo mientras se registraban nuevas precipitaciones en la zona, donde las lluvias se presentan desde hace varios días.

#PrimeroALas8 | La presidenta Keiko Fujimori llegó a Piura a bordo de un avión de la Fuerza Aérea del Perú, en medio de la emergencia provocada por las intensas lluvias e inundaciones. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/EAfG8NgTuD — Canal N (@canalN_) November 28, 2026

Antes de su desplazamiento, Fujimori había anunciado que viajaría al norte del país durante el cierre del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia. La jefa de Estado indicó que su visita también contemplaba Tumbes, con el objetivo de gestionar el apoyo para las poblaciones afectadas por las precipitaciones.

En Piura ya se encontraban el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y el titular de Defensa, Rafael Belaúnde, quienes venían encabezando las primeras acciones de atención a los damnificados por las inundaciones.

De acuerdo con la información de la Agencia Andina, la visita presidencial busca supervisar las intervenciones que desarrolla el Gobierno para responder a las emergencias generadas por las fuertes lluvias en esta parte del país.