La población de Chanchamayo y la región Junín se han unido en una emotiva cadena de oración por la vida del comandante FAP Enzo Espinoza Roque, único sobreviviente del trágico accidente aéreo ocurrido este viernes 27 de noviembre en el VRAEM.

El oficial, natural de la provincia de Chanchamayo, pilotaba el helicóptero MI-17 de matrícula FAP 636 que se precipitó en la zona de Sanabamba. Tras ser rescatado con vida, fue evacuado de emergencia hacia Lima para recibir tratamiento médico especializado.

PLEGARIAS

Sus familiares, amigos, instituciones y vecinos piden elevar plegarias para que Dios guíe las manos de los médicos y le conceda fortaleza en esta difícil batalla por su recuperación. “Chanchamayo está contigo, Enzo”, es el mensaje que resuena con fuerza en la selva central.

Mientras Junín reza por el milagro de su pronta sanación, el país entero guarda luto por los ocho militares que perdieron la vida en esta misión de extracción de una patrulla.

Entre las víctimas mortales destaca la dolorosa historia del copiloto, el capitán FAP Bruno Rivas Zegarra. Días antes de la tragedia, el joven oficial había formado parte de la tripulación del denominado ‘Papacóptero’, aeronave encargada de trasladar al papa León XIV durante su visita al Perú.

OCHO VÍCTIMAS

Junto a Rivas Zegarra, fallecieron otros cuatro miembros de la Fuerza Aérea: Jorge Evanan Mendoza, Franklin Odar Yovera, Luis Alcántara Castillo y Marco Palomino Ayme. Además, perdieron la vida tres efectivos del Ejército: Segundo Pereira Huayambe, Carlos Huanilo Santamaría y Crisólogo Contreras Huamán.

De acuerdo con el Comunicado Oficial n.° 005-2026-CE VRAEM, las causas del siniestro continúan bajo investigación. Hoy, la fe de todo un pueblo acompaña la recuperación del comandante Espinoza Roque.

El siniestro aéreo ocurrió durante una maniobra nocturna de aterrizaje, momento en el que una de las aspas del helicóptero rozó un árbol provocando su volcadura.