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A 20 años de pena privativa de libertad efectiva fue condenado Ronald Jacinto, alias “Narizón”, como coautor del delito de robo agravado, por su participación en el asalto a mano armada en el que fueron sustraídos S/ 20 mil. Logro obtenido por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, a cargo del fiscal provincial Wilmored Esteban Maylle

La contundencia de los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, entre ellos registros de cámaras de videovigilancia, información extraída de teléfonos celulares, actas de incautación y reconocimientos mediante fichas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), permitió sustentar la acusación. Ante estas evidencias, el sentenciado se acogió a la conclusión anticipada del juicio oral y reconoció su responsabilidad penal. Asimismo, la Fiscalía acreditó su condición de reincidente.

AGOSTO DEL AÑO PASADO

El asalto ocurrió el 19 de agosto de 2025, aproximadamente a la 1:30 p. m., en la intersección de la avenida Los Ángeles y la calle Las Vegas, cerca del cementerio de Tingo María. En ese lugar, la víctima trasladaba S/ 20 mil, producto de la recaudación de tres establecimientos de una empresa avícola, cuando fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban en una motoci

cleta.

Uno de los delincuentes, identificado posteriormente como Ronald Jacinto, descendió del vehículo, amenazó a la víctima con un arma de fuego y le arrebató la cartera que contenía el dinero. Tras concretar el robo, huyó junto con su cómplice con rumbo desconocido.

Finalmente, el Juzgado Penal aprobó el acuerdo de conclusión anticipada y dictó la sentencia condenatoria, disponiendo que los 20 años de prisión se cumplan de manera efectiva. También ordenó al sentenciado pagar S/ 24 mil por concepto de reparación civil a favor de las dos agraviadas, de manera solidaria, además de asumir las costas del proceso.