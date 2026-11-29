“Los Visioneros de Huánuco”: así operaba la banda que marcaba a sus víctimas para robarles miles de soles

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) advirtió sobre los riesgos de adquirir líneas móviles en la vía pública durante el IX Foro Regional organizado por la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Huánuco. Durante la jornada, sus representantes explicaron que la contratación informal expone a los usuarios al uso indebido de sus datos personales, la suplantación de identidad mediante huellas digitales fraudulentas y la activación de servicios sin autorización.

Asimismo, el ente regulador orientó a los asistentes sobre sus derechos, los procedimientos para presentar reclamos, las obligaciones de las operadoras y la importancia de revisar las condiciones de las promociones comerciales. Finalmente, promovió el uso de la herramienta gratuita Checa tus líneas para detectar posibles registros no reconocidos y reafirmó su compromiso de seguir impulsando estas campañas informativas en toda la región Huánuco.