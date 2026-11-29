Huánuco: doce años de prisión a exmilitar voluntario por tenencia ilegal de municiones

El ingreso de personas dedicadas a la minería ilegal en áreas de conservación regional de Huánuco fue confirmado por el gerente regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, José Luis Rodríguez Infante, quien advirtió sobre los riesgos que esta actividad representa para los ecosistemas y los recursos naturales.

La información fue revelada durante la Primera Cumbre Regional de Medio Ambiente, realizada el viernes 27 de noviembre, donde el funcionario señaló a la provincia de Puerto Inca como una de las zonas más afectadas por el avance de esta actividad ilícita.

Rodríguez Infante indicó que el Gobierno Regional de Huánuco viene coordinando acciones con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Policía Nacional del Perú y la Marina de Guerra, con el propósito de hacer frente a la minería ilegal y reducir los daños ambientales que ocasiona.

ANALIZAN

Durante la cumbre también se analizaron las responsabilidades de los gobiernos locales en la prevención y atención de incendios forestales, así como en las labores de fiscalización ambiental.

Por otro lado, el gerente regional informó que la actual gestión dejará proyectos destinados a la recuperación de ecosistemas degradados. En ese sentido, expresó su expectativa de que las próximas autoridades regionales den continuidad a estas iniciativas, a fin de garantizar su ejecución y contribuir a la protección del patrimonio natural de Huánuco.