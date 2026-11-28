Tres hombres fueron condenados por su participación en la muerte de Raziel Rodrigo Mercedes Asto, adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue trasladado hasta una comunidad nativa luego de ser asesinado en el distrito de Perené, provincia de Chanchamayo.

El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaqui obtuvo las sentencias contra Isaí Rubén Peralta Salinas (23), quien recibió 17 años de prisión, y Dino Rolando Espinoza García (30), condenado a 18 años. Ambos fueron hallados coautores del delito de homicidio calificado. En tanto, Saúl Jeyson Ramos Rivas (28) recibió una pena de dos años y ocho meses por encubrimiento real.

Según la investigación fiscal, Peralta Salinas tomó conocimiento de que el adolescente mantenía una relación sentimental con su hermana menor, de 13 años, y a partir de ello habría planificado el asesinato.

El 7 de enero de 2026, el sentenciado utilizó mensajes para hacerse pasar por su hermana y conseguir que el menor acudiera a su vivienda, ubicada en la Asociación de Vivienda III Milenio, en Perené.

Una vez dentro del inmueble, el adolescente fue reducido y atacado con un objeto punzocortante en el cuello, brazo y tórax. Horas después, Espinoza García llegó al domicilio y colaboró para maniatar a la víctima.

Al día siguiente, el 8 de enero, Ramos Rivas ayudó a Peralta Salinas a trasladar el cuerpo hasta la comunidad nativa San Cristóbal, según la reconstrucción presentada por el Ministerio Público.

Dos cumplen condena y uno tiene orden de captura

Durante el juicio, la fiscal adjunta provincial Rida Veracruz Chávez Quispe, en coordinación con la fiscal provincial Patricia Toribio Rivera, sustentó los elementos probatorios que permitieron establecer la responsabilidad penal de los acusados.

Actualmente, Peralta Salinas y Espinoza García se encuentran recluidos en el establecimiento penitenciario de Chanchamayo. En cambio, Ramos Rivas tiene una orden de captura pendiente.

Además de las penas de prisión, el juzgado dispuso el pago de S/ 48 000 por concepto de reparación civil.