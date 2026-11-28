El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presentó una demanda competencial contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante el Tribunal Constitucional por la Resolución 4557-2026-JNE, por la prohibición a los alcaldes de asumir nuevamente el cargo mediante el mecanismo de sucesión por primer regidor.

Reggiardo sostuvo que presentó la demanda en cumplimiento del acuerdo aprobado el jueves por el Concejo Metropolitano con 19 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones.

“Simplemente se votó, se ganó la votación, es más, con amplia mayoría, inclusive con miembros de la oposición, y lo único que queda es presentar el recurso como corresponde, de acuerdo al mandato que el Concejo Metropolitano de Lima nos ha otorgado”, declaró Reggiardo a la prensa.

El alcalde precisó que los argumentos jurídicos de la demanda deben consultarse con el regidor Guillermo Valdivieso, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y con la regidora Jeanette Alonzo, promotores de la iniciativa. Esta última asumirá la alcaldía de Lima a partir del 1 de enero del 2027.

El argumento de la demanda es que el JNE se extralimitó: el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades regula la sucesión a través del primer regidor hábil y la municipalidad sostiene que esa materia corresponde al Concejo Municipal, no al organismo electoral. El JNE, por su parte, defiende su resolución con base en la prohibición constitucional de reelección en el ámbito subnacional.

Alcances

La resolución impugnada afecta a 20 listas en todo el país. Su impacto más visible es en Lima: el Jurado Electoral Especial de Lima Centro ya proclamó a Alonzo como alcaldesa y dejó como regidor a Rafael López-Aliaga porque había ejercido la alcaldía en el periodo 2023-2026.

Argumento

La MML sostiene que el JNE se excedió al extender la prohibición de reelección a los mecanismos de sucesión.