Más de 400 personas fueron rescatadas y evacuadas en Piura debido a las inundaciones provocadas por las intensas lluvias.

Las labores estuvieron a cargo de efectivos del Ejército del Perú y la Policía de Salvataje, quienes utilizaron botes y kayaks para atender a la población afectada.

El Comando FEN, presidido por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, informó que también se restableció la operatividad del Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARES) en Ignacio Merino. Además, se dispuso instalar un segundo trasvasador para acelerar la evacuación del agua acumulada hacia el río Piura.

Como parte de la asistencia humanitaria, se distribuyeron 1.700 canastas con alimentos y productos de primera necesidad, además de agua, a las familias de Ignacio Merino y El Chilcal. La entrega contó con el apoyo de la Fundación Romero, según el comunicado del organismo.

En cuanto a la atención de los damnificados, se desplegaron puestos médicos móviles, ambulancias y personal del SAMU. También se habilitó un albergue en Los Algarrobos y se dispuso la entrega de más de 500 raciones de comida en Ignacio Merino. Asimismo, se asignó un cargador frontal para retirar vehículos atrapados por las inundaciones.

#ComandoFEN | En Piura, el Gobierno articula acciones de distintos sectores para atender la emergencia y proteger a las familias afectadas por las intensas lluvias, con intervenciones en evacuación de aguas, rescate, ayuda humanitaria, salud y albergues. Conoce las acciones desplegadas en la región. Ante El Niño, el #PerúResponde 🇵🇪 — MIDAGRI PERÚ (@midagriperu) November 29, 2026