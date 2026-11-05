El ministro de Economía, Elmer Cuba, atribuyó el incremento de los precios de los alimentos al encarecimiento de los combustibles a nivel internacional y a los efectos del fenómeno El Niño.

Durante declaraciones a la prensa, señaló que la generación de empleo es una de las principales medidas para ayudar a las familias a afrontar el aumento del costo de vida.

El titular del MEF explicó que el alza de los combustibles estaría vinculada al conflicto en el Golfo Pérsico, mientras que las condiciones climáticas también repercutirían en los precios de los productos de la canasta básica.

Sobre el impacto de estos factores en la inflación, precisó que las proyecciones corresponden al Banco Central de Reserva (BCRP), con el que el Ejecutivo mantiene coordinaciones.

Cuba destacó que el empleo en Lima creció 6 % durante el último trimestre y afirmó que el desempleo se encuentra en mínimos históricos.

Asimismo, informó que el ministro de Salud, Luis Dyer, se incorporó al equipo del Ejecutivo que coordina la respuesta ante las lluvias e inundaciones en la capital. Los tres ministros responsables se reunirán este viernes para articular las intervenciones y posteriormente coordinarán acciones con los alcaldes.

Aumento de la remuneración mínima vital

Respecto al aumento de la remuneración mínima vital (RMV), el ministro indicó que el primer ajuste se aplicó en octubre y que el segundo está previsto para abril , como parte de las medidas anunciadas para ayudar a los trabajadores a enfrentar el incremento del costo de la canasta básica familiar.

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