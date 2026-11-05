Un paciente con dengue falleció en el hospital Ramiro Prialé de EsSalud en Huancayo, el último martes en la tarde. El trabajador municipal, no tenía comorbilidades pero la enfermedad se complicó demasiado, en tan solo una semana, fue evacuado desde Satipo, hace una semana a Huancayo, donde permanecía con ventilación mecánica.

El director adjunto de la Dirección Regional de Salud de Junín, Gabriel Borrovic informó que hasta la fecha suman 3 las muertes por dengue el varón de 57 años, otra persona de 42 años y un niño de 11 años. El último deceso está en investigación, hasta hace unos días los familiares pedían en redes sociales la donación de plaquetas debido a que su situación era muy complicada.

Súplica

Hace unos días, Edgar Matienzo pedía con urgencia la donación de plaquetas y sangre para su hermano Emerson Matienzo Cavero, trabajador de la Municipalidad Provincial de Satipo del área de maquinaria que permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Ramiro Prialé a causa del dengue pero no pudo resistir más, porque varios de sus órganos estaban comprometidos, como los riñones.

Durante la semana internado en el hospital, varias personas donaron sangre entre ellos, Antonia Quispe, que en solidaridad concurrió a EsSalud.

Aunque, la población en la Selva Central, pide con urgencia las vacunas, estas no llegan hasta la fecha a nuestra región, donde están a la espera.

Además, el Ministerio de Salud dispuso de una partida presupuestal de 277 mil soles para la lucha contra el dengue. Estos recursos se utilizarán para el control larvario.

Incremento de casos

Este año el dengue registra un incremento del 22% en el año 2026, con respecto al año anterior, informó el coordinador de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas de la Diresa Junín, Daniel Chuchón.

“El 80% de casos en la región Junín se concentran en Chanchamayo, San Ramón y Perené y el 20% corresponden a Pichanaqui, Pangoa y Satipo”, indicó.

Asimismo, expresó su preocupación por la escasez de recursos humanos que hay por las limitaciones de presupuesto. Indicó que precisamente, la poca cantidad de personal generó que no exista una adecuada capacidad de respuesta.

“Hay poco personal para realizar las labores de inspección de viviendas y educación sanitaria casa por casa y educación y sensibilización para la eliminación de los criaderos, además de estar atentos para la eliminación de criaderos”, precisó.

Hasta la semana 42 se registraron 1932 casos de dengue, con 150 casos graves. El director adjunto Gabriel Borrovic invocó a que las personas con fiebre alta repentina, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y en la articulaciones, náuseas o vómitos acudan de inmediato a un centro de salud y hospital. Además no deben automedicarse, ya que existen fármacos contraindicados para la enfermedad.

Se automedican

Daniel Chuchón mencionó que cuando hay incremento de casos, las personas buscan aliviarse por su cuenta y acuden a farmacias y boticas a consumir fármacos sin prescripción alguna. Por ejemplo, para bajar la fiebre muchos consumen metamizol, que para el caso del dengue no se debe aplicar, porque está contraindicado.

Otro problema, explicó es la falta de una Unidad de Cuidados Intensivos, que solo tiene el hospital Demarini en Chanchamayo. Ante esa situación, pidió que las personas que registren fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular deben acudir a un establecimiento de salud para recibir atención inmediata y evitar que se compliquen los síntomas.

Advirtió que los casos de dengue se van a incrementar en los meses de enero, febrero y marzo que coincide con la mayor presencia de lluvias a causa del Fenómeno del Niño, en esta época los servicios de salud podrían hasta colapsar, por la alta demanda de pacientes.