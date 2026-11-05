Las intensas lloviznas registradas en Lima afectaron este miércoles 14 de noviembre a distintos sectores de Lima Sur, especialmente al distrito de Villa María del Triunfo (VMT), donde se reportaron aniegos. Uno de los puntos más afectados fue el baipás Nueva Esperanza, cuyo tránsito tuvo que ser cerrado debido a la acumulación de agua.

Personal de la Municipalidad acudió al lugar para realizar los trabajos de drenaje y retirar el agua empozada en el paso a desnivel, ubicado en el cruce de las avenidas Pachacútec y 26 de Noviembre. Mientras se desarrollaban estas labores, los vehículos no pudieron circular por esta vía.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la estación meteorológica de Villa María del Triunfo registró un acumulado de 1,4 milímetros de precipitación desde las 4:00 p. m., en el marco del aviso meteorológico N.° 450, que advierte sobre precipitaciones en la costa centro y sur.

Más temprano, el organismo había reportado más de 16 horas de llovizna continua en el distrito. Según una especialista del Senamhi, las precipitaciones comenzaron la tarde del martes y alcanzaron su mayor intensidad entre la 1:00 y las 3:00 a. m. La estación registró un acumulado de 6,7 milímetros desde la tarde del día anterior hasta el mediodía del miércoles.

El aniego del baipás Nueva Esperanza no es un hecho aislado. Cada vez que se presentan lluvias o lloviznas intensas, este paso a desnivel vuelve a inundarse, lo que perjudica la circulación vehicular y genera dificultades para los vecinos de la zona.

#Ahora #Minam #Senamhi | La estación de Villa María del Triunfo registra un acumulado de 1.4 mm de precipitación desde las 4:00 p. m., en el marco del aviso meteorológico N.° 450 por precipitaciones en la costa centro y sur. https://t.co/42Wtq5HJx6 — Senamhi (@Senamhiperu) November 5, 2026

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