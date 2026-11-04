La falta de agua potable motivó una jornada de protestas en Huánuco, donde decenas de manifestantes salieron a las calles para exigir soluciones al desabastecimiento del servicio. La movilización estuvo marcada por enfrentamientos con la Policía Nacional, que lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes.

Según Canal N, la población acata un paro total desde las 6:00 a.m. de este miércoles. Como parte de la medida, se suspendieron las actividades en colegios y comercios.

Uno de los puntos de concentración fue el exterior de las instalaciones de Seda Huánuco, donde se encontraban los manifestantes que exigían la salida inmediata de los funcionarios del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), entidad estatal encargada de administrar los servicios de saneamiento en la ciudad.

Además, la Policía lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a los participantes, lo que obligó a las personas que se encontraban en los alrededores, incluida la prensa, a retirarse del lugar debido a los efectos del gas.

Asimismo, otro grupo de manifestantes bloqueó la carretera Central, una de las principales vías de comunicación de la zona, como parte de la jornada de protesta.

Entre las principales demandas de la población figuran la construcción inmediata de una planta de tratamiento de agua potable y la salida del OTASS, ante la falta de una solución al problema del abastecimiento.

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