Huánuco: Comité de Lucha por el Agua exige la salida del OTASS y anuncia movilización para el 4

Con una asistencia casi total de las instituciones convocadas, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) organizó el I Panel Fórum «Agua y Medio Ambiente» en Huánuco. El evento reunió a especialistas de Seda Huánuco, la EPS Emapa San Luis y el ALA Alto Huallaga con el objetivo de debatir y plantear soluciones técnicas urgentes ante la crisis en la administración y el desabastecimiento de agua potable que golpea a la ciudad.

Durante el foro se alertó sobre el grave retraso de la infraestructura hídrica local, advirtiendo que la última planta de tratamiento (Cabrito Pampa) data de la década de 1960. Ante esta situación y el riesgo del fenómeno El Niño, el Dr. Adalberto Pérez Naupay propuso un plan de contingencia inmediato que incluye perforar pozos tubulares, construir dos nuevos reservorios e incrementar de 8 a 50 la flota de camiones cisterna para asegurar el reparto en emergencias.

Asimismo, los participantes exigieron que el Ministerio de Vivienda y la OTASS rindan cuentas sobre los resultados de sus seis años de intervención en Seda Huánuco. El encuentro cerró con el compromiso de un equipo de estudiantes de la UNHEVAL, quienes ya trabajan en la sistematización de las ponencias para entregar un informe técnico consolidado que sirva de hoja de ruta para las futuras autoridades y la sociedad civil.