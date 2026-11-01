Lluvias y neblina generan restricciones en la carretera Tingo María–Huánuco

El Comité de Lucha por el Agua emitió un pronunciamiento público en el que exige la salida del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) de Seda Huánuco, al cuestionar su permanencia y los resultados de su intervención en la empresa prestadora del servicio de agua potable.

Asimismo, los representantes de las organizaciones informaron sobre una denuncia presentada contra el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, aunque no se precisaron los fundamentos ni los alcances de dicha acción.

En ese contexto, anunciaron la convocatoria a una movilización para el próximo 4 de noviembre, como parte de las medidas de protesta frente a la problemática del servicio de agua potable en la ciudad de Huánuco.

Los detalles del pronunciamiento y las acciones anunciadas fueron dados a conocer por Hugo Loarte Santillán, representante del Comité de Lucha por el Agua, y Jhon Nalvarte, integrante de la Coalición Ciudadana, quienes expusieron la posición de sus respectivas organizaciones.