Fuertes granizadas y lluvias intensas causan graves daños en el distrito de Obas

Las intensas lluvias que se registran en la zona vienen provocando deslizamientos de tierra y huaicos en diversos tramos de la carretera que conecta Tingo María con Huánuco, generando condiciones peligrosas para la circulación vehicular y poniendo en riesgo la seguridad de transportistas y pasajeros.

A esta situación se suma la presencia de una densa neblina en el sector de Chinchao, donde el tránsito vehicular se encuentra restringido debido a las condiciones climáticas adversas y la reducida visibilidad en este tramo de la carretera.

Ante este panorama, exhortan a los conductores y transportistas que tienen previsto desplazarse por esta ruta a extremar las medidas de seguridad, reducir la velocidad y mantenerse atentos a las condiciones de la vía, especialmente en los sectores donde se reportan derrumbes, acumulación de lodo y material rocoso.

RECOMENDACIONES

Asimismo, recomiendan evitar los desplazamientos innecesarios y, de ser posible, postergar los viajes hasta que existan condiciones seguras para circular, a fin de prevenir accidentes y evitar poner en riesgo la integridad de los pasajeros.

De igual manera, se hace un llamado a los transportistas y usuarios de esta importante carretera para que informen sobre los sectores afectados y posibles interrupciones del tránsito, contribuyendo así a mantener alertada a la población.

Las condiciones climáticas continúan representando un peligro para quienes transitan por esta ruta, por lo que se recomienda no confiarse, respetar las indicaciones de las autoridades y priorizar la seguridad antes de emprender cualquier viaje.