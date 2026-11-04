Huánuco: realizan operativo para evitar que escolares conduzcan motocicletas

Durante el operativo denominado “Impacto 2026”, orientado a prevenir y combatir la delincuencia en todas sus modalidades, efectivos policiales de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV) de Huánuco lograron recuperar un automóvil que presentaba requisitoria vigente por hurto de vehículo.

La intervención se realizó el último sábado en las inmediaciones de la Capilla de Las Moras, ubicada en el pueblo joven del mismo nombre, donde los agentes policiales encontraron un vehículo de placa de rodaje AWV-042, marca Hyundai, modelo Eon, de color rojo.

COMPRUEBAN

Al efectuar la consulta de los datos de la unidad en el sistema ESINPOL, los efectivos constataron que registraba una orden de captura vigente, dispuesta por la SEPROVE Huánuco, mediante documento de fecha 11 de octubre de 2026.

Tras confirmar la requisitoria, el automóvil fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde se continuarán las diligencias de ley para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias relacionadas con el vehículo recuperado.

Con este resultado, la Policía Nacional reafirma sus acciones de prevención y lucha contra los delitos patrimoniales, especialmente el hurto y robo de vehículos en la región Huánuco.