



Con el objetivo de proteger la vida y la integridad física de los adolescentes, así como prevenir accidentes de tránsito, el Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Provincial de Familia de Leoncio Prado, realizó un operativo preventivo inopinado en los exteriores de una institución educativa estatal de la ciudad de Tingo María.

La intervención estuvo dirigida por el fiscal adjunto provincial Alberto Jonathan Flores García y contó con la participación de efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Durante el operativo, las autoridades advirtieron la presencia de vehículos motorizados estacionados en los alrededores del plantel educativo, así como de estudiantes que se disponían a conducir motocicletas acompañados de otros compañeros, una situación que representa un riesgo para su propia seguridad y la de terceros.

INSISTIR EN CAMPAÑAS

Ante estos hechos, el representante del Ministerio Público exhortó a las autoridades educativas a reforzar las acciones de orientación y sensibilización dirigidas a los estudiantes, a fin de prevenir comportamientos que pongan en peligro su vida e integridad física.

Asimismo, resaltó la importancia del compromiso de los padres de familia y apoderados en la supervisión de sus hijos, especialmente en lo relacionado con el uso y la conducción de vehículos motorizados, promoviendo el cumplimiento de las normas de tránsito y una conducta responsable.

Con este tipo de intervenciones, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Familia de Leoncio Prado, reafirma su compromiso de prevenir situaciones de riesgo, proteger los derechos de los niños y adolescentes y fomentar una cultura de responsabilidad y seguridad vial en la comunidad.