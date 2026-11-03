Cuatro estudiantes de una universidad privada de Huancayo dieron positivo a sarampión, lo que motivó la suspensión temporal de las clases presenciales y la implementación de medidas sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad entre la comunidad universitaria.

Ante esta situación, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín y la Red de Salud Valle del Mantaro activaron un cerco epidemiológico para identificar a las personas que tuvieron contacto con los afectados, verificar sus antecedentes de vacunación y aplicar las dosis correspondientes.

El decano del Colegio Médico de Junín, Yoe García Aliaga, informó que la universidad habría trasladado sus actividades académicas a la modalidad virtual mientras se cumple una cuarentena preventiva de siete días. Durante este periodo, los especialistas buscan determinar cómo se produjeron los contagios y detectar posibles nuevos casos.

Junín contará con cerca de 70 mil vacunas contra el sarampión

García Aliaga señaló que actualmente se dispone de 19 mil dosis de vacunas y que el Ministerio de Salud enviará otras 50 mil, con lo que la región contaría con aproximadamente 69 mil dosis para reforzar la inmunización.

Una vez concluida la cuarentena, el personal sanitario verificará el estado de vacunación de los estudiantes para identificar a quienes necesiten completar sus dosis y facilitar su inmunización.

Por su parte, el director adjunto de la Diresa Junín, Gabriel Borrovic Díaz, aseguró que los cuatro estudiantes afectados presentan una evolución favorable y no necesitaron hospitalización. Sin embargo, continúan bajo seguimiento médico.

“Estamos actuando de manera oportuna y coordinada. Nuestro objetivo es proteger a la población, identificar a las personas expuestas y cortar las cadenas de transmisión”, manifestó el funcionario.

Advierten sobre riesgo de contagio en menores

Las autoridades sanitarias recomendaron a la población mantenerse alerta ante síntomas como fiebre, manchas rojizas en la piel, tos, secreción nasal y enrojecimiento de los ojos.

Asimismo, exhortaron a los padres de familia a revisar los carnés de vacunación de sus hijos, debido a que los menores sin protección adecuada son especialmente vulnerables a las complicaciones del sarampión.

Ante la sospecha de contagio, se recomienda comunicarse previamente con un establecimiento de salud, informar sobre posibles contactos con personas infectadas y seguir las indicaciones del personal médico para evitar la propagación de la enfermedad.