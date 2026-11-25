Aunque las imputaciones por el Caso Gasoducto Sur fueron archivadas en distintas fechas, el Poder Judicial (PJ) aún no ha emitido su última palabra.

El futuro del expresidente Ollanta Humala, el principal investigado en el caso, aún se definirá en una sala superior. Será esta quien corrobore o mantenga vivo el caso, uno que se suma a otros tres que el exmandatario aún enfrenta.

En curso

El caso Gasoducto Sur Peruano (GSP) inició en febrero de 2017 a manos del Equipo Especial Lava Jato. Según la tesis fiscal, Humala acordó con Odebrecht otorgarle la concesión del GSP, tras concluir un contrato previo, entre otros. En el proceso se imputó asociación ilícita para delinquir y colusión agravada contra el exmandatario.

El primer cargo fue archivado en junio y el segundo en el presente mes, ambos por disposición del juez Leodán Cristobal Ayala. Sin embargo, la Fiscalía apeló el primer archivamiento y se estima que haga lo mismo en relación al segundo.

Más casos

Además, Humala Tasso aún es procesado en los casos Club de la Construcción, Centro de Convenciones y Madre Mía.

En el Caso “Club”, la Fiscalía pidió trece años de prisión contra Humala por presunta asociación ilícita para delinquir y cohecho. “El control de acusación se iniciará la quincena de diciembre”, detalló su abogado Edinson Huamán a Canal N. La tesis fiscal apunta a una aparente repartija de obras públicas.

En tanto, el Caso Centro de Convenciones está en “fase de investigación preparatoria”; esto es, la etapa decisiva en la que se decidirá si la Fiscalía acusa o no por colusión agravada. De acuerdo a su hipótesis, el expresidente benefició a la constructora OAS con el proyecto en mención.

Finalmente, el Caso Madre Mía se encuentra en fase preparatoria por presunto homicidio calificado de un ciudadano y la desaparición forzada de otras cuatro personas en la base militar Madre Mía (1992).