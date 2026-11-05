Las intensas lloviznas registradas en Lima provocaron inundaciones y diversas emergencias en varios distritos de Lima Sur, entre ellos Villa El Salvador (VES), Villa María del Triunfo (VMT) y San Juan de Miraflores.

En Villa El Salvador, al menos 50 familias resultaron afectadas por el colapso del sistema de alcantarillado en el Sector 1 Grupo 1, donde el desborde de los desagües inundó calles y viviendas.

Los vecinos denunciaron que los sumideros rebalsaron incluso dentro de sus casas, lo que o bligó a varias familias a pasar la noche en la calle.

Asimismo, solicitaron la intervención de las autoridades para solucionar las fallas del alcantarillado, pues aseguraron que estos desbordes se repiten cuando se registran lluvias intensas.

El baipás Nueva Esperanza, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, quedó inundado tras la intensa llovizna registrada en Lima durante las últimas horas. El agua empozada convirtió el paso a desnivel prácticamente en una piscina, por lo que fue cerrado al tránsito vehicular.

Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER-EIR) se desplazó a las zonas afectadas para evaluar los daños.

Además, Emape dispuso unidades cisterna para evacuar las aguas, mientras que Sedapal intervino con equipos hidrojet en los puntos más críticos.

La comuna reportó que, hasta casi la medianoche del 4 de noviembre, identificó 65 puntos de inundación en Lima Sur. Entre las zonas afectadas también figura el entorno del Hospital de Emergencias, donde el agua acumulada dificultó el tránsito peatonal y vehicular.

Como parte de las acciones de respuesta, Emape desplegó siete cisternas en dos puntos críticos: el baipás Pachacútec, en Villa María del Triunfo, y la avenida Los Héroes, en San Juan de Miraflores. Asimismo, dispuso equipos hidrojet para atender los aniegos de mayor magnitud.

La Municipalidad de Lima señaló que los trabajos de limpieza y evacuación de aguas continúan en los distritos afectados, con el objetivo de reducir los riesgos, atender a las familias perjudicadas y restablecer las condiciones de tránsito y seguridad en las zonas inundadas.

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