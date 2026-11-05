Gobierno convoca al fiscal de la Nación para reforzar lucha contra el crimen organizado.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, encabezará hoy jueves 5 de noviembre una nueva sesión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público.

Esta vez, la cita contará con la participación del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

La incorporación del Ministerio Público busca fortalecer la coordinación entre las fuerzas del orden y las investigaciones fiscales , a fin de g arantizar el respaldo legal de los operativos contra las organizaciones criminales y facilitar el avance de los procesos judiciales.

En la reunión también participarán los ministros del Interior, César Astudillo; Defensa, Rafael Belaúnde; Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Además, el premier Luis Galarreta anunció que en próximas sesiones se convocará a representantes del Poder Judicial, Osiptel, la Unidad de Inteligencia Financiera y empresas de telefonía para reforzar la lucha contra la delincuencia.

La comisión tiene como función coordinar y supervisar las medidas del Ejecutivo para enfrentar la criminalidad y fortalecer el orden interno.

Previamente, el premier se reunió con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para coordinar acciones de seguridad ciudadana y abordar otros temas prioritarios para la capital.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad