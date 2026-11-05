Un bus de transporte público de la empresa “El Rápido” quedó parcialmente sumergido tras quedar varado en medio de una vía inundada en el distrito limeño de Villa El Salvador, al sur de Lima, este jueves 5 de noviembre.

Imágenes captadas por un dron de América Noticias, muestran la unidad atrapada entre el agua acumulada por las intensas lloviznas registradas en la capital.

El aniego registrado en una avenida impidió que el vehículo pudiera continuar su recorrido y generó restricciones en el tránsito vehicular, además de dificultades para el desplazamiento de peatones.

La acumulación de agua convirtió la vía en una zona intransitable, dejando al bus prácticamente cubierto por el agua.

La emergencia se registra en medio de las inundaciones que afectan varios distritos de Lima Sur, entre ellos Villa El Salvador (VES), Villa María del Triunfo (VMT) y San Juan de Miraflores. En VES, al menos 50 familias resultaron afectadas por el colapso del sistema de alcantarillado en el Sector 1 Grupo 1.

El desborde de los desagües provocó la inundación de calles y viviendas. Según denunciaron los vecinos, el agua llegó a rebalsar de los sumideros ubicados dentro de algunos inmuebles, obligando a varias familias a pasar la noche en la calle.

Los residentes solicitaron la intervención de las autoridades para solucionar las fallas del sistema de alcantarillado y evitar que estos desbordes vuelvan a repetirse cada vez que se registran lluvias intensas en Lima.

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